Isparta'nın süt ürünleri merkezi Kolancı Şarküteri'deki yüzde 100 organik yoğurt,peynir ve farklı peynir çeşitleri yoğun ilgi görüyor.
HEM İFTARLIK HEM SAHURLUK YÖRESEL KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Onlarca yöresel zeytin ve peynir çeşitleri, organik kahvaltılık gurubu, cumhuriyet sucuğu,bazlama ve odun ateşinde pişmiş el açması yufkalar ,besin değeri yüksek gıdalar ile iftar ve sahur sofralarınızı renklendirin.
Kolancı Şaküteri Isparta'da organik ve doğal olarak Keçi Tereyağı, Kurma Keçi Peyniri, Köy Pekmezi, Hatay Kırma Zeytini, Doğal Kaymak, gibi ürünlerin dışında ev makarnası, haş haş ezmesi, salamura yaprak, sızma zeytinyağı ve onlarca zeytin türü ve reçel çeşitlerini sizlerin damak zevkine sunmaya devam ediyor.
Kolancı Şarküteri'de Ramazana ayı'na özel natural fırsat ürünleride bulunuyor!
Türkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada, Kolancı Şarküteri'de...
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31