KOLANCI ŞARKÜTERİ YÜZDE 100 ORGANİK ÜRÜNLER SUNAR

HEM İFTARLIK HEM SAHURLUK YÖRESEL KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE

0532 676 76 31



































Isparta'nın süt ürünleri merkezi Kolancı Şarküteri'dekiOnlarca yöresel zeytin ve peynir çeşitleri, organik kahvaltılık gurubu, cumhuriyet sucuğu,bazlama ve odun ateşinde pişmiş el açması yufkalar ,besin değeri yüksek gıdalar ile iftar ve sahur sofralarınızı renklendirin.Kolancı Şarküteri'de Ramazana ayı'na özel natural fırsat ürünleride bulunuyor!Türkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada,'de...