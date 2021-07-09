Hayvan Pazarlarında Kurban Bayramı Denetimleri Yapılıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Isparta Merkez ve İlçelerde bulunan hayvan pazarlarında ve kurban kesim yerlerinde denetimler arttırıldı. Isparta Merkezde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personeller tarafından hayvan pazarlarında sık sık denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde halkımızın dini görevlerini yerine getirebilmelerinin yanında sağlıklı ve güvenilir et tüketiminin sağlanması adına satışı yapılan hayvanlarda sağlık kontrolleri, kulak küpesi, pasaport ve nakil belgeleri kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca pazara gelen vatandaşlara ve satıcılara Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeye kurallarına uymaları, dezenfeksiyon ve maske kullanmaları konularında uyarılarda bulunulmakta, Kurban hakkında bilgilendirici liftlet ve boşürler dağıtılmaktadır. Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan nakli yapan araçlarda da yol denetimleri yapılarak; canlı hayvan taşıma belgesi olmayan, küpesiz ve pasaportsuz, hayvan taşıyan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanmaktadır. Kulak küpesi ve pasaportu olmayan hayvanların hayvan pazarlarına alınmaması ve il dışından gelen hayvanların mutlaka veteriner sağlık raporu olması gerekmektedir. Üreticilerimizin mağdur olmamaları adına İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gerekli izinlerini mutlaka almaları ve pasaportları ile birlikte diğer belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.