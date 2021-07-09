BİR HAYAL DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

VALİ SEYMENOĞLU GELENDOST İLÇESİNDE YATIRIMLARI İNCELEDİ

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Gelendost ilçesine bağlı Çaltı Köyünü ziyaret ederek İl Özel İdaresi ekipleri tarafından devam eden asfalt yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.Köyde ilçe protokolü, çocuklar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu, köy meydanında İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve meclis üyelerinin katılımıyla bir süre vatandaşlar ile sohbet ederek talepleri dinledi.Gelendost ilçesi için sarımsağın artık bir marka haline geldiğini söyleyen Vali Seymenoğlu, Çaltı sarımsağının coğrafi işaret tescilinde son aşamaya gelindiğini kaydetti.Sıcak ve sathi kaplama asfalt çalışmalarının 12 ilçede ve birçok köyde devam ettiğini belirten Vali Seymenoğlu, Çaltı Köyünde devam asfalt çalışmasının birkaç gün içinde tamamlanıp hizmete alınacağını söyledi.Vali Seymenoğlu yenilenen yol ile ilgili bir de vatandaşlara uyarıda bulunarak hız kurallarına uyulması konusunda sürücülerden söz istedi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ardından İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Gelendost protokolü, İl Özel İdaresi teknik personeli ile birlikte Çaltı Köyü ile Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü Kasabası arasında devam eden asfalt çalışmasını inceledi.Çalışan personel ile de bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu, çalışanlara kolaylıklar diledi.Çaltı Köyü Muhtarı Ramazan Çetinkaya bu yolun kendileri için bir hayal olduğunu belirterek, yol çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Çaltı köyü sakinleri de özellikle Yalvaç’a ulaşımda büyük kolaylık sağlayan yolun asfaltlanmasının kendileri için bir nimet olduğunu söylediler.İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin; 2021 yılı asfalt programının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, asfalt çalışmalarının tüm Isparta’ya hayırlı olmasını diledi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu son olarak köye içme suyu sağlanması amacıyla sondaj çalışmaları devam eden su kuyusunda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.80 metre derinlikte suya rastlanan içme suyu kuyusu sondaj işleminin bayramdan sonra bitirilmesi hedefleniyor.