İl Hıfzıssıhha Kurulunun Normalleşme sürecinde Halk Otobüsleri araçlarına ilişkin 05.06.2020 tarihli kararına göre;



a. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 12 metrelik araçlarda koltuk

sayısı kadar yolcu alınabilmesine, Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun

kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine, Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (35 yolcu)

ile sınırlandırılmasına,



b. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 18 metrelik araçlarda koltuk

sayısı kadar yolcu alınabilmesine, Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun

kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine,Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (50 yolcu) kadar yolcu taşıyabilmesine karar verilmiştir.

Halkımıza Duyurulur.



Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi