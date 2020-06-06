İl Hıfzıssıhha Kurulunun Normalleşme sürecinde Halk Otobüsleri araçlarına ilişkin 05.06.2020 tarihli kararına göre;
a. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 12 metrelik araçlarda koltuk
sayısı kadar yolcu alınabilmesine, Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun
kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine, Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (35 yolcu)
ile sınırlandırılmasına,
b. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 18 metrelik araçlarda koltuk
sayısı kadar yolcu alınabilmesine, Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun
kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine,Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (50 yolcu) kadar yolcu taşıyabilmesine karar verilmiştir.
Halkımıza Duyurulur.
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi