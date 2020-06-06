İsteyene pişmemiş temizlenmiş balık, isteyene ızgarada yada tavada balık, İsteyene de tezgahta balık...!
Gözde Balık Evi işyerinde hizmet vermeye başladı.
Balık siparişlerinde hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!
KURMA BALIK ( SALAMURA)
Lakerda ve ve Sıraz Balığından yapılan salamura balıkta bulunmaktadır.
BALIĞIN ISPARTA'DAKİ ADI GÖZDE
Not: Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilmektedir.
Telefon: (0246) 201 29 29
(0246) 218 52 57 - Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.