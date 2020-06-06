İSTEYENE TEZGAHDAN İSTEYENE IZGARADAN AMA GÖZDE BALIK'DAN

KURMA BALIK ( SALAMURA)

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İsteyene pişmemiş temizlenmiş balık, isteyene ızgarada yada tavada balık, İsteyene de tezgahta balık...!Gözde Balık Evi işyerinde hizmet vermeye başladı.Balık siparişlerinde hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!Lakerda ve ve Sıraz Balığından yapılan salamura balıkta bulunmaktadır.Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilmektedir.