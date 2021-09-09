ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte. “Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında, çocuk ve gençlerimizin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim-öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla. İsparta İl J.K.lığınca, (85) Tim/Unsur ve (350) personelin katılımıyla, okul ve çevrelerinde “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” icra edilmiş, ayrıca “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin” katılımıyla okul yöneticileri ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Ayrıca Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince suçtan korunma ve güvenlik konularında öğrencilere bilgilendirme yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi ve Boyama Kitabı hediye edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca okullar ve çevresinin daha güvenilir hale getirilmesi için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.