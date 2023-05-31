GÜL HASAT SEZONU AÇILDI: Isparta'da Gül Yağı Üretiminin Başladığı Ardıçlı Köyü Güllerle Dolup Taşıyor!

Isparta, dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan önemli bir merkez olarak biliniyor. Bu yılın gül hasat sezonu, Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde düzenlenen bir programla açıldı. Sabahın erken saatlerinde toplanan güller, bölgedeki tesislere ulaştırılıyor ve burada dev imbiklerde damıtılarak gül yağına ve gül suyuna dönüştürülüyor. Gül yağının büyük bir kısmı ise ihraç ediliyor. İl ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan gül, aynı zamanda turizm açısından da bölgeye önemli getiriler sunuyor.Hasat sezonunun açılış programına Vali Aydın Baruş, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Gül tarlasında yapılan açıklamalarda Vali Baruş, gülün Isparta için vazgeçilmez bir ürün olduğunu vurgulayarak, gülün turizm ve endüstriyel anlamda önemli bir pazar olduğunu belirtti ve tüm vatandaşları Isparta'ya ve gül bahçelerine davet etti.Gül bahçelerinin açıldığı bu dönemde, güzellikleriyle Isparta'nın yaşamına renk katan güller, turistleri de bölgeye çekiyor. Vali Baruş, don olaylarından dolayı bu yıl bir rekolte düşüklüğü yaşansa da yüksek kaliteli gül yağı ve taban fiyatlarının üreticileri mağdur etmeyeceğini belirtti. Gülün, Isparta'nın ekonomisi ve turizmi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Baruş, gül ürünlerinin tanıtımı için Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarının devam ettiğini ve özellikle Uzakdoğu pazarında büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.Gülün faydaları ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Vali Baruş, tüm Ispartalıları gül bahçelerini ziyaret etmeye davet etti. Gül mevsiminin yaklaşık bir ay süreceğini ve ardından lavanta mevsiminin başlayacağını hatırlatan Vali Baruş, Isparta'nın çiçek bahçesi olarak gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Aromatik bitkilerin yanı sıra gül ve lavantanın da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırladığına dikkat çeken Vali Baruş, önümüzdeki yıllarda Isparta'nın bu pazarlarda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.Ardından gerçekleştirilen dua ile birlikte gül hasat sezonunun açılışı resmi olarak yapıldı. Vali Baruş, bahçe ziyaretinin ardından gül işleme tesisini ziyaret ederek kazanlara gül döktü ve tesisin çalışmalarını inceledi.Aynı zamanda, tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve çocukların eğitim faaliyetlerinden geri kalmaması için çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Baruş, Ardıçlı ve Tepecik köylerinde oluşturulan eğitim kampüslerinde incelemelerde bulundu. Kampüslerde devam eden derslere katılan Vali Baruş, çocuklarla sohbet ederek dernek çalışanlarından faaliyetler hakkında bilgi aldı.Gül hasat sezonu, Isparta'nın gül kokulu bahçelerinde başladı ve bu güzellikleri paylaşmak için tüm ziyaretçileri bekliyor. Gülün büyüsüne kapılmak ve Isparta'nın renkli dünyasını keşfetmek için şimdiden Isparta'ya yolunuzu düşürebilirsiniz.#GülHasatSezonu #IspartaGülYağı #GülBahçeleri #Turizm #GülÜretimi #IspartaEkononomisi #GülKokuluBahçeler #AromatikBitkiler #GüzelliklerinMerkezi #IspartaKeşfi