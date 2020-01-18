GÖZDE BALIK TAPTAZE BALIKLARI TEZGAHLARINDA SERGİLEDİ

Isparta'nın balık denince akla gelen balıkçı firması Gözde Balık, denizden gelen bereketli balık çeşitlerini adeta deniz ürünleri sergisi gibi açtı.



Taptaze protein deposu balık çeşitleri Sazan, Mercan, Hamsi, Çupra ve Levrek'ler Gözde Balık tezgahlarında ışıl ışıl ışıldıyor.

Ayrıca hemen yan tarafında balığın yanında yeşillik alabileceğiniz veya pazar harcınızı görebileceğiniz birde manav bulunuyor.

Adres.

6 Mart Atatürk caddesi Halı Sarayı karşısı