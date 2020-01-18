SDÜ BÜLTENİ

Isparta Genç İş Adamları Derneği Üyelerini Ağırladık

Bilime önem verilmeli, bilim yoksa diplomanın önemi yok

Süleyman Demirel Üniversitesi, kent ile ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacıyla başlattığı proje kapsamında bu hafta Isparta Genç İş Adamları Derneği üyelerini ağırladı.Üniversitemizin fiziki imkanları ve teknik altyapısı hakkında bilgilendirmede bulunulan ziyarette dernek üyelerine ilk olarak Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezinde yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi verildi.Akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezi olan Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteren firmalar hakkında da bilgi alan dernek üyeleri daha sonra Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu ile bir araya geldi.Isparta Genç İş Adamları Derneği olarak yakinen sistemi bildiklerini belirten Dernek Başkanı Barış Gümüş, IGİAD bünyesinden bir tarımsal kooperatif kurulduğunu, uluslararası fonların yönetildiği projeler yürütüldüğünü söyledi. Isparta’daki çiftçilerin ya da kozmetik sektöründeki kişilerin doğru eğitimleri alması adına çalışmalar yapıldığını ifade eden Gümüş, “Bu eğitimler alınırken her sektörde olduğu gibi sonrasında teknik ihtiyaçlar doğuyor. Bu tarz ihtiyaçların özellikle laboratuvar ortamında çözülebilecek konuların donanımı yüksek bir üniversite bünyesinde yapılıyor olması güven verici. Daha da önemlisi üniversite ile şehrin bütünleşmesi adına bu kadar yürekten misafirperverlik içeren projenin varlığı bizi mutlu ediyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.Saha ve ticari tecrübe denildiğinde bugün geçmişe nazaran bilime daha çok ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken IGİAD Başkanı Gümüş, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: “Dünyada ve ülkemizdeki aktörler artık yaptığı iş ne olursa olsun bunu mutlaka bilimsel zemine oturtuyor. O nedenle henüz öğrenci iken ilerde yöneleceğiniz işlere doğru karar vermeli, bununla ilgili bilimsel altyapı ve verilerinizi de hazırlamalısınız. YETEM gibi merkezlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bilim yoksa diplomanın da artık bir önemi yok. O nedenle daha fazla laboratuvar çalışması ve pratik yapmalı, daha fazla tecrübe aktarımına yer vermelisiniz.”