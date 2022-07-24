Türkiye, Isparta ve birçok ilde görüldü! Merak uyandırdı! Gökyüzünde görsel şov...!
Türkiye'nin birçok kentinde ve Isparta'da akşam saat 22.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık hayran bıraktı. Merak konusu olan gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı öğrenildi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi Spacex tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, bazı vatandaşlar tarafından İstanbul ve birçok ilde kayıt altına alındı.
STARLİNK NEDİR?
Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.
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