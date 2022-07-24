STARLİNK NEDİR?

Türkiye'nin birçok kentinde ve Isparta'da akşam saat 22.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık hayran bıraktı. Merak konusu olan gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı öğrenildi.Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi Spacex tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, bazı vatandaşlar tarafından İstanbul ve birçok ilde kayıt altına alındı.Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.