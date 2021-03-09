ISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCE

Isparta'da Funcity baştan uca dezenfekte edildikten sonra yeniden eğlence tutkunlarının hizmetine açıldı.Funcity'deki oyun alanları ve yüzeyler her daim rutin olarak temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Ayrıca eğlence merkezine girmek için gerekli tüm önlemler ve kontroller AVM girişinde yapılıyor. Örneğin AMV'ye geldiğinizde ateşiniiz ölçülüyor ve HES kodu uygulaması yapılıyor. Maskesiz içeriye giremiyorsunuz.Funcity, sağlığınız ve güvenliğiniz için profesyonel endüstriyel hijyenistlerle çalışıyor.Yani artırılmış hijyen kuralları ile Funcity sizlere daha güvenli ve temiz bir eğlence sunuyor.