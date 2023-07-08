Trafik Kazasında Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Kişi Yaralandı Senirkent ilçesinden Yalvaç istikametine seyir halinde olan bir otomobil ile tescilsiz patpat aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Kazanın pat pat sürücüsünün kontrolsüz şekilde karşı şeride geçmesi sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak pat pat sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.