Isparta'nın antika severler ve koleksiyonerlerini bir araya getirmek amacıyla "Göller ve Güller Diyarı Kültür Sanat Antikacılar ve Koleksiyonerler Derneği" kuruldu. Dernek, ecdadın mirası olan milli değerleri yeni nesillere aktarmayı ve antika alanında uzmanlaşmayı hedefliyor. Derneğe Isparta, Antalya, Afyon, Kütahya, Burdur, Aydın ve Uşak'tan yoğun ilgi ve destek var. Türkiye'nin antikacılık sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulanıyor. Yönetim kadrosu, tarihle buluşmak ve heyecanı yaşamak için herkesi derneğe davet ediyor.Başkan Hüseyin Serkan ( Kumsal antika )Bak yrd Kadir YılmazSekreter adil ErtekinIsparta temsilcileriRamazan Uğurluİbrahim DoğtaşMuhammet Mustafa karayerBurdur temsilcisi