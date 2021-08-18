FABRİKADA BÜYÜK YANGIN

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Sanayi Mahallesinde bulunan bir Kereste Fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri an itibariyle müdahaleye başladı.Isparta Şehir Hastanesine yakın bir bölgede bulunan Kereste Fabrikasında yangın çıktı. Olay saat 23:00 sıralarında Sanayi Mahallesinde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.Kereste fabrikasında yangın kontrol altına alındıOlay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.