ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ







Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde 17 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma, Tefecilik, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet, Vergi Kaçakçılığı, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Zimmet, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından 30 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.38 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet el dedektörü, siyah deriden oluşan 2 adet korumalık, 1 adet kama kılıfı, 1 adet içinde arapça yazılar bulunan sapsız bıçak, 1 adet arapça el yazması eski kitap, 20.200 dal boş ve 180 dal içi doldurulmuş makaron, 31 Kg kıyılmış tütün ile çeşitli senet, sözleşme ve evraklar ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 4 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 1 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.