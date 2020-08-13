Isparta Ormanlarında Doğa Dostu Karıncalar İş Başında

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik ULUSOY 2000-2020 yılları arasında Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz dahilinde yapılan Formica rufa (kırmızı orman karıncası) yuvası transplantasyon alanlarında incelemelerde bulundu.İncelemeler esnasında Bölge Müdürümüze, Bölge Müdürlüğümüz Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Nevzat Sicimli ve aynı Şubede görevli Orman Mühendisi Arif Yılmaz eşlik etti.Biyolojik mücadele kapsamında ormana zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele amacıyla faydalı böceğin adaptasyonunun sağlanabileceği uygun ekolojik şartları haiz mevkilere yaygınlaştırılması çalışmalarında; 2000-2020 yılları arasında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü dahilindeki, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde 306 adet, Isparta Orman İşletme Müdürlüğünde 137 adet, Sütçüler orman işletme Müdürlüğünde 9 adet, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünde 7 adet, Dinar Orman İşletme müdürlüğünde 6 adet , Bucak Orman İşletme Müdürlüğünde 5 adet ve Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünde 4 adet olmak üzere toplam 474 adet Formica rufa yuvası transplantasyonu gerçekleştirilmiştir.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ve beraberindeki heyetle yapılan incelemelerde, transplantasyonu yapılan yuvalarındaki kırmızı orman karıncalarının çoğunluğunun yeni mevkilerine uyum sağladığı, 20 yıla varan sürede yuva sayılarının artarak çoğaldığı ve biyolojik mücadeledeki olumlu etkileri tespit edildi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Formica rufa (kırmızı orman karıncası) yuvası transplantasyonlarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; doğal kaynaklarımız olan ormanların korunmasında biyolojik mücadele faaliyetlerini çok önemsediklerini, orman zararlılarıyla mücadelede kimyasal ve mekanik mücadeleye oranla doğaya zarar vermeyen doğa dostu biyolojik mücadelenin daha fazla tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, karınca transplantasyonu çalışmalarıyla ilgili yapılan başarılı çalışmalarla ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti.