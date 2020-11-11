GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da emniyetten operasyon!

Isparta'da emniyetten operasyon!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.11.2020 11:38
99 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
05.11.2020 günü saat: 10:15 sıralarında ekibimiz devriye görevini ifa ettiği sırada, çalıntı plaka olarak aranan 48 HZ 723 plakalı araç Sidre Mahallesi civarında hareket halinde görülmesi üzerine araç sürücüsüne dur ikazında bulunulmuş, araç ikaza uymayarak kaçmaya başlamış, yaşanan takip esnasında resmi ekibimiz şüphelinin gidiş istikametindeki yolu aracı ile kapatmış, şüpheli durmayarak ekip aracımıza çarpmak suretiyle kaçmaya devam etmiş, Ayazmana Mahallesinde bulunan meyve bahçelerine girerek bir müddet daha devam ettikten sonra aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam etmiş, yaya olarak kaçarken kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır.
 
Yapılan incelemede; şüphelinin kaçarken kullandığı üzerinde 48 HZ 723 plaka levhası takılı, yeşil Doğan SLX marka aracın asıl plakasının 07 BUF 14 olduğu ve Antalya ilinden çalındığı, araç üzerinde takılı olan 48 HZ 723 sayılı plaka levhasının Burdur ilinden çalındığı tespit edilmiştir.
 
Ayrıca yapılan çalışmada şüphelinin;
 
-29.10.2020 günü İlimiz Vatan Mahallesinde meydana gelen Şahin marka araçtan 32 LR 829 plaka levhasının çalınması olayının,
 
-30.10.2020 günü İlimiz Sidre Mahallesinden çalınıp Antalya ilinde terk edilen 15 AZ 050 plakalı Doğan SLX marka aracın çalınması olayının,
 
-30.10.2020 günü Antalya Otogar içerisinde park halindeyken çalınıp daha sonra terk edilen 06 HE 0930 plakalı Doğan SLX aracın çalınması olayının faili olduğu tespit edilmiştir.
 
 Şüpheli Y.G.’nin Burdur cezaevinden Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli olarak çıktığı tespit edilmiş, 06.11.2020 günü mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.
 
 
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'ara tatil' açıklaması
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
Isparta'da emniyetten operasyon!
Ferahlatıcı etkisiyle kolonya çeşitleri Isparta Rosemix'te
Covid-19'u yüzde 90 engelledi! Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Isparta Belediyesi'nin yeni bütçesi belli oldu
HEPSİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLİYOR! FETÖ/PDY OPERASYONU
Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı
ÖNEMLİ HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
Rektör Çarıkçı’nın 10 Kasım Mesajı
Isparta'da emniyetten sahte alkol operasyonu!
Isparta'da İlk Defa Don Önleme Pervanesine Destekleme Ödemesi Yapıldı
Salim Nuri Güntaç, İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Isparta Adliyesi'nden Afrika'ya su kuyusu
Türk lirası coştu! TL dünyada günün yıldızı
İlk açıklama geldi: Dolar ve altın fiyatları çakıldı
Isparta AFAD'dan siren uyarısı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı
Isparta'da elektrikli süpürge tamiri ve yedek parçaları Süpürge Dünyası'nda
Altın ve dolarda hareketlilik! ilk açıklama geldi
Isparta’nın Asırlık Kestaneleri
Isparta'da son günlerde maskeden kaç kişi ceza aldı?
Isparta'da taptaze mevsimlik Gözde Balık
Covid-19'a yerli ilaç dur diyecek! (8 Kasım 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Haber: Çalışana tazminatlı istifa hakkı! Emsal karar çıktı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Haber: 81 il valiliğine yeni kısıtlama kararları gönderildiHaber: 81 il valiliğine yeni kısıtlama kararları gönderildi04 Kasım 2020
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelgeSon Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge05 Kasım 2020
TÜRKER AVM'DE 5 KASIM -16 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FIRSATLAIRI KAÇIRMAYIN!!!TÜRKER AVM'DE 5 KASIM -16 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FIRSATLAIRI KAÇIRMAYIN!!!05 Kasım 2020
Isparta'da bazı mahallelerde elektrikler kesilecek!Isparta'da bazı mahallelerde elektrikler kesilecek!06 Kasım 2020
​2020’de Isparta'da Eğitim Yatırımları Hız Kesmedi​2020’de Isparta'da Eğitim Yatırımları Hız Kesmedi06 Kasım 2020
RTUK duyurdu NETFLIX ve Amazon kararıRTUK duyurdu NETFLIX ve Amazon kararı05 Kasım 2020
Isparta'da Yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Finalinde Dereceye GirdiIsparta'da Yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Finalinde Dereceye Girdi04 Kasım 2020
Isparta'da kamu kurum ve kuruluşlarında en üst düzeyde tedbirlerIsparta'da kamu kurum ve kuruluşlarında en üst düzeyde tedbirler04 Kasım 2020
Isparta’da İlk Tescil Belgesi Alan OkulIsparta’da İlk Tescil Belgesi Alan Okul05 Kasım 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu, oğluyla kaptanlık sınavına girdiIsparta Valisi Seymenoğlu, oğluyla kaptanlık sınavına girdi05 Kasım 2020
Isparta 'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” EğitimiIsparta 'da “En İyi Narkotik Polisi Anne” Eğitimi05 Kasım 2020
Koza Tekstil'de kış sezonu başladıKoza Tekstil'de kış sezonu başladı07 Kasım 2020
Isparta'da Kızılay Haftası Kutlandı Isparta'da Kızılay Haftası Kutlandı 05 Kasım 2020
Isparta'da izole kurallarına uymayan kişiler karantinaya alınıyor! Kaç kişi karantinaya alındı?Isparta'da izole kurallarına uymayan kişiler karantinaya alınıyor! Kaç kişi karantinaya alındı?07 Kasım 2020
Antalya özel olarak ele alınmalıAntalya özel olarak ele alınmalı05 Kasım 2020
Isparta'da Üniversitedeki o Derse Kısa Sürede 6 bin 602 Öğrenci Kayıt OlduIsparta'da Üniversitedeki o Derse Kısa Sürede 6 bin 602 Öğrenci Kayıt Oldu05 Kasım 2020
Isparta Haber: Deprem Korkusu Yaşayan Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalı?Isparta Haber: Deprem Korkusu Yaşayan Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalı?05 Kasım 2020
ZİRAAT BANKASI’NDAN ANTALYA OSB’YE ÜST DÜZEY ZİYARETZİRAAT BANKASI’NDAN ANTALYA OSB’YE ÜST DÜZEY ZİYARET06 Kasım 2020
Isparta il özel idaresinin yeni bütçesi belli olduIsparta il özel idaresinin yeni bütçesi belli oldu07 Kasım 2020
Isparta’nın Asırlık KestaneleriIsparta’nın Asırlık Kestaneleri08 Kasım 2020