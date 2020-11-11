



05.11.2020 günü saat: 10:15 sıralarında ekibimiz devriye görevini ifa ettiği sırada, çalıntı plaka olarak aranan 48 HZ 723 plakalı araç Sidre Mahallesi civarında hareket halinde görülmesi üzerine araç sürücüsüne dur ikazında bulunulmuş, araç ikaza uymayarak kaçmaya başlamış, yaşanan takip esnasında resmi ekibimiz şüphelinin gidiş istikametindeki yolu aracı ile kapatmış, şüpheli durmayarak ekip aracımıza çarpmak suretiyle kaçmaya devam etmiş, Ayazmana Mahallesinde bulunan meyve bahçelerine girerek bir müddet daha devam ettikten sonra aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam etmiş, yaya olarak kaçarken kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır.Yapılan incelemede; şüphelinin kaçarken kullandığı üzerinde 48 HZ 723 plaka levhası takılı, yeşil Doğan SLX marka aracın asıl plakasının 07 BUF 14 olduğu ve Antalya ilinden çalındığı, araç üzerinde takılı olan 48 HZ 723 sayılı plaka levhasının Burdur ilinden çalındığı tespit edilmiştir.Ayrıca yapılan çalışmada şüphelinin;-29.10.2020 günü İlimiz Vatan Mahallesinde meydana gelen Şahin marka araçtan 32 LR 829 plaka levhasının çalınması olayının,-30.10.2020 günü İlimiz Sidre Mahallesinden çalınıp Antalya ilinde terk edilen 15 AZ 050 plakalı Doğan SLX marka aracın çalınması olayının,-30.10.2020 günü Antalya Otogar içerisinde park halindeyken çalınıp daha sonra terk edilen 06 HE 0930 plakalı Doğan SLX aracın çalınması olayının faili olduğu tespit edilmiştir.Şüpheli Y.G.’nin Burdur cezaevinden Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli olarak çıktığı tespit edilmiş, 06.11.2020 günü mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.