Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'ara tatil' açıklaması

Son dakika haberi: Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin devam ettiği okullardaki çocuklar ara tatilin olup olmayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin ne zaman yapılacağına dair açıklama yaptı.

ÖĞRETMENLERE ÇEVRİMİÇİ DESTEK

BAKAN SELÇUK MÜJDEYİ VERDİ

ARA TATİL NE ZAMAN?

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin ne zaman yapılacağını resmen açıkladı. Selçuk, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ara tatil tarihini duyurdu.Bakan Selçuk, öğretmenlerin mesleki eğitim programlarıyla ilgili olarak, "16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum." açıklamasında bulundu.Bakan Selçuk, "Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum." açıklamasında bulundu.İlk kez geçtiğimiz sene okullarda uygulanmaya başlanan ara tatil bu yıl da yapılacak. Öğrenciler, 9 gün sürecek ara tatilde eksikliklerini tamamlama fırsatı elde edecek.* Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.