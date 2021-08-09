Elektrikli hidrolik direksiyon nedir?

Oto Yasin; Aracınızla ilgil direksiyon hizmetlerini şöyle anlatıyor.

Şanzıman ve Difransiyel Tamiri ( 1 Yıl Garanti Verilmektedir )

Elektrikli ve Hidrolik Direksiyon Tamiri ( 1 Yıl Garanti Verilmektedir )

Elektrikli ve Hidrolik Direksiyon Yedek Parça ( 1 Yıl Garanti Verilmektedir )

Oto Ekspertiz Hizmeti

4X4 araçlar için Ekspertiz Raporu

Aracın km'sinin oynanıp oyananmadığının tespiti ( ECU TESTİ )

TÜV Mayene Hazırlık

Tüm Araçlar için Servis Noktası

-İletişim:

Oto Yasin Ekspertiz

Gül Küçük Sanayi Sitesi

G Ada

4. Blok

No: 1 ( Hilton Garden Otel Karşısı)



-Telefon:

0 (246) 224 14 43

0 (533) 763 61 44

0 (544) 900 64 69

-Web:



















Isparta Oto Yasin'in Direksiyon Servisi; Her marka ve model araç için hidrolik ve Elektrikli direksiyon sistemleri tedarik edebilir, takabilir ve onarabilir.Elektrikli Direksiyon veya diğer adıyla “EPS”, arabanızı yönlendirmenize yardımcı olan bir mekanizmadır. Çoğu araçta EPS, tekerlekleri döndürmeye yardımcı olmak için bir elektrik motoruna güvenir. Hiç Servo Direksiyon olmayan bir araba kullandıysanız, bunun yarattığı farkı kesinlikle fark etmişsinizdir.''Depomuzda stokta bulunan 200'ün üzerinde hidrolik ve Elektrikli direksiyon rafı ile, modelinizi stoklarımızda bulunduracağımızdan emin olabilirsiniz, bu da onu en kısa sürede sizin için takmamızı sağlar. Hızlı Montaj Hizmetimiz, eğitimli teknisyenlerimiz ile sorununuzu hiç vakit kaybetmeden çözebileceğimiz anlamına gelir.Elektrikli hidrolik direksiyon kremayerlerini ve kolonlarını, kırık dahili elektrikli bileşenleri ve parçaları, daha dayanıklı olan daha güçlü çekirdek parçalarını koyarak değiştirerek yenileyebiliyoruz.Arızanın tam olarak nereden geldiğini görebilmemiz için son teknoloji bilgisayar test ekipmanlarımızda test ediyoruz.Direksiyon sorunlarınız ve arızalarınız için rekabetçi bir fiyat teklifi almak için şimdi bizimle iletişime geçin! Mükemmel müşteri hizmetimizle gurur duyuyoruz ve müşteri memnuniyetini garanti ediyoruz, bu nedenle elimizden gelenin en iyisini yapacağız! Bu hizmeti sunma konusunda 35 yıllık deneyime sahibiz Isparta'da Oto Yasin Direksiyon Tamir-Bakım Servisleri, sorunlu kısmı düzeltme ve sizi güvenli, verimli bir şekilde tekrar yola çıkarma deneyimine sahiptir.Tüm otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet gibi araçlarda, aracın kontrolünü ve virajları dönmesini sağlayan en temel parça direksiyondur.Motorlu araçların hepsinde bulunan direksiyon aslında çok basit gibi görünen fakat oldukça detaylı bir yapıda ve araç için çok önemli bir yeri olan parçasıdır.En temel ve basit haliyle bir mil üzerine bağlanmış olan direksiyon ona bağlı dik dişli düzeneği çevirerek tekerleklerin dönüş hareketini sağlamaktadır.Dişli çubuk – dişli çark adı verilen bu düzenek tüm otomobil, jip, kamyonet ve minibüs tarzı araçlarda kullanılmaktadır.Eğer bu sistem bir pompa ve hidrolik sıvı yardımıyla çalıştırılırsa adı hidrolik direksiyon olmaktadır.Hidrolik direksiyon ve kara düzen direksiyonun çalışma prensipleri ise aynıdır.Tüm direksiyon tiplerinde temel prensip şu şekildedir; Direksiyon mili üzerindeki dişli çubuğun rotlarının bir mil üzerindeki dişli çarkı döndürmesi ve buna bağlı olarak tekerleklerin yönlendirilerek hareket etmesi esasına dayanmaktadır.