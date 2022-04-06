Ehliyet Yenileme İşlemleri Yıl Sonuna Kadar Yapılabilecek

1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihinde sona eriyor. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları tamamlayan ve yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabilir. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne giderek sürücü belgelerini yenileyebiliyor.Ehliyet yenileme işlemlerinde yapılması gerekenleri anlatan Merkez ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Mehmet Ayyıldız; “Vatandaşlarımızın 1 Ocak 2016 tarihinden önce aldıkları sürücü belgelerini bu yılın sonuna kadar yani 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirmeleri gerekmekte. Sürücü belgelerini değiştirirken, Sürücü Sağlık Raporu, Sürücü Belgesi Değerli Kâğıt ve Harç Bedeli (15 TL) ve 1 adet biyometrik fotoğraf gerekiyor. Evraklarını tamamlayıp randevu alan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz” dediKanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini kaybedecek. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; Kolluk kuvvetlerince “Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi İle Araç Kullanmak” fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuran kişiler bu tarihe kadar geçerli olan 15 TL olan değiştirme ücretinden de yararlanamayacak.Nüfusmatik, Isparta İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde hizmete girdiİçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek hizmete sunulan Nüfusmatik, vatandaşların işlemlerini hızlıca yapmalarını ve randevu almalarını sağlıyor. Kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklemesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuru ve randevu işlemlerinin hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebildiği Nüfusmatik Isparta'da da hizmet vermeye başladı.Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yaklaşık 6 aydır Bahçelievler Mahallesi 3013. Sokaktaki (PTT Baş Müdürlüğü Arkası) modern binasında hizmet veriyor.