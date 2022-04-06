''Her Markayı Onarabiliriz'': Süpürge DünyasıElektrikli süpürgenizde bir arıza mı var? Emiciliğini mi kaybetti? Açmayı reddediyor mu? Yardımcı olabiliriz…
- Alınan elektrikli süpürgelerin %99'unu tamir ediyoruz
- Tüm büyük elektrikli süpürge markalarını onarıyoruz
- Onardığımız her ürün için 90 gün garanti veriyoruz
- Isparta'nın tüm bölgelerine hizmet veriyoruz.
Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon: 0530 821 53 45
Elektrik Süpürgesi Tamiri Hizmeti İçin Doğru Adrestesiniz...
SÜPÜRGE DÜNYASI - TAMİR-BAKIM VE YEDEK PARÇA