Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD Aşılama Programları Uygulanmaktadır

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlimizde 2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan İlkbahar Şap ve LSD Aşılama Programları uygulanmaktadır.Bu kapsamda tüm hayvancılık işletmeleri tek tek ziyaret edilerek şap ve sığırların Nodüler Ekzantemi LSD hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılacak, aynı zamanda buzağılara küpe takılarak kayıt altına alınacaktır.Şap Hastalığı; eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır.Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir.Sığır Nodüler Ekzantemi LSD aşısı ise; 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanacaktır.Hastalık büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalma yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir durumdur. Hayvanları bu hastalıktan korumanın en etkin yolu aşılama ve sineklerle mücadele etmektir.Ayrıca büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak ve buzağı desteğinden yararlanmak için Şap aşısı ile beraber Sığır Nodüler Ekzantemi Aşısı şartı aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekmektedir.5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2020 yılı için işletme başına 13.934-TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer almaktadır.Yine Şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek ve veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.Aşılama programları, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerince yürütülecektir.Yetiştiricilerimizin LSD ve Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi İlimizde Şap ve LSD Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştırması açısından büyük önem arz etmektedir.Bu bakımdan yetiştiricilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.Aşılama kampanyamız tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun.