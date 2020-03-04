TAKIMIN HAKKINI SONUNA

KADAR SAVUNACAĞIZ

ENGELLERİ AŞIYORUZ

TAKIMIMIZIN HAKLARINI

SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’un haklarının korunmasıyla ilgili gerekli girişimlerde bulundu.Geçtiğimiz hafta Alanya Kestelspor’un son dakikada elle attığı gol ve bazı takımların farklı oyunlar içerisinde olmasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu’nda ve mecliste bazı girişimlerde bulundu. Bilgiç, Isparta 32 Spor’un haklarını sonuna kadar savunmaya her ortamda devam ediyor.Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, şampiyonluk yolunda engelleri tek tek aştıklarını belirterek, “Ligin bitimine 6-7 hafta kala rakiplerimizin maçlarında ilginç kararlar çıkıyor. Bu oyunlar bir hayli çoğaldı. Bugüne kadar hep mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Kestelspor ve diğer rakiplerimizin maçlarıyla ilgili görüntüleri de kayıt altına alıyoruz. Bunlarla ilgili TBMM Başkanvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç Bey’de Isparta 32 Spor’un haklarını koruma anlamında gerekli girişimlerde bulundu. Hatta mecliste bile milletvekillerine Kestelspor’un elle attığı golü gösterdiğini biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’na da artık bu oyunların son bulması için gerekli başvuru yapıldı. Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e ve bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.Şehir medyasının, Isparta 32 Spor’un haklarını sonuna kadar savunduğunu ve savunacağını belirten Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ise haksızlıkların sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. IGC Başkanı Karahan, “TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Bey’in Isparta 32 Spor’un haklarını sonuna kadar savunduğunu biliyoruz. Kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. Isparta 32 Spor’un haklarını sonuna kadar savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.