Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Vali Baruş’u Ziyaretle başladı

5 Haziran “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında Isparta Valisi Aydın Baruş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca müdürlük personelini kabul etti. Ziyarette Müdürlüğünün çalışmaları ve Isparta’nın çevre durumu hakkında il müdürü Borca Vali Baruş’a bilgi aktarıldı. Isparta Valisi Aydın Baruş ise önümüzdeki süreçte yapılacak izleme ve denetimlerin plan dahilinde yapılmasını ve diğer kurumlarla koordinenin önemine dikkat çekti. Ziyarette bakanlık tarafından bastırılan “Osmanlı’da Çevre ve Çevrecilik Anlayışı” kitap hediye edildi.