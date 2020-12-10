Keçiborlu ilçemizde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Sağlık İçin, Hepimiz İçin sloganıyla; MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları başta olmak üzere Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimlere 7/24 esasına göre devam ediliyor.Keçiborlu ilçemizde pazar yerleri olmak üzere, ana caddeler, alışveriş merkezleri, marketler, yeme içme yerleri vb. alanlarda denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde başta MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları olmak üzere, açık alanlarda sigara içilmemesi, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması konularında hatırlatmalarda bulunuldu. İlçede ayrıca ekipler tarafından pozitif-temaslı takibi ve denetimleri de kolluk personeli ve kamu görevlilerince aralıksız sürdürülüyor.Isparta il merkezi ve ilçelerimizdeki denetimler aralıksız olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara sıkı sıkıya uymaları bu mücadelede büyük rol oynuyor. Bu mücadelede bizlere destek olmak için üç basit kural var. MASKE + MESAFE + TEMİZLİKISPARTA VALİLİĞİ