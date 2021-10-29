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Isparta'da Cumhuriyetimizin 98’nci Yılı Coşkuyla Kutlandı

Isparta'da Cumhuriyetimizin 98’nci Yılı Coşkuyla Kutlandı
ISPARTA
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Cumhuriyetimizin 98’nci Yılı Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyetimizin 98’nci yıldönümü kutlamaları sabah Vali Ömer Seymenoğlu’nun Valilik önünde bayram tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.
Tören; Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ‘in törene katılanlar ile vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’mız okundu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okunmasının ardından Vali Ömer Seymenoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

“Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve ilelebet yaşatmak bizlerin en temel görevidir.”
Vali Seymenoğlu, “Çok değerli Ispartalı hemşerilerim, Sevgili öğretmenler, sevgili gençler, Basınımızın fedakâr çalışanları,
Ulus olarak büyük bir coşku içerisinde kutladığımız bu müstesna günde, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 98. Yıldönümüne ulaşmanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz. 29 Ekim 1923 tarihinde, büyük bir mücadelenin ardından Cumhuriyet İlan edilmiş, Şanlı Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem açılmış ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını ilke edinerek; laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve ilelebet yaşatmak bizlerin en temel görevidir.
Milletimizin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen dış güçler ve içimizdeki hainlere karşı mücadelemiz; Şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu tarihimizden aldığımız güç, cesaret ve vakarla bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şüphesiz ki Cumhuriyet Meşalesi; geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde sonsuza kadar yanacak ve taşınacaktır.

“Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeli ve tek vücut olmalıyız.”
Sevgili Gençler; Her geçen gün gelişen bilim ve teknolojiyi takip etmek, öğrenmek ve geliştirmek zorundayız. Gelecekte daha güçlü ve başarılı olabilmek, Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerlere sahip çıkarak ve çok çalışarak mümkündür.
Hain planlar karşısında kendimize olan inancımızı ve özgüvenimizi kaybetmemeli, birbirimize kenetlenerek hainliklerin üstesinden güçlenerek çıkmalıyız. Buna en güzel örnek kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizdir. Sizler sayesinde Türk Milleti ilelebet özgür ve bağımsız olacak, Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya gerek konum olarak gerekse stratejik bakımdan büyük öneme sahiptir. Bu yüzden üzerimizde oynanan kirli oyunlara asla taviz vermemeliyiz. Şanlı al bayrağımız, maneviyatımız, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve ülke bütünlüğümüz uğruna Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeli ve tek vücut olmalıyız.

“Vatan topraklarının istiklal ve istikbali için mücadele etmiş olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yâd ediyorum.”
Sevgili Gençler; Cumhuriyet Rejimi; Kardeşliği, dostluğu, birlik-beraberliği, aydınlığı ve barışı paylaşmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1924 yılında; “Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.” diyerek Cumhuriyet Rejimini seçmesindeki isabet ve samimiyeti dile getirmiştir. Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan topraklarının istiklal ve istikbali için mücadele etmiş olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yâd ediyorum.

“Cumhuriyetimizin 98. Yılı kutlu olsun.”
Kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve Aziz Milletimizin selameti için canlarını hiç düşünmeden feda ederek şehadet mertebesine ulaşan Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan Kahraman Gazilerimize de şükranlarımı sunar sağlıklı uzun ömürler dilerim. Geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa yolunda Milletçe; salgın hastalıkların olmadığı sevgi ve barışın hüküm sürdüğü daha nice mutlu ve coşkulu Cumhuriyet Bayramları dilerim. Cumhuriyetimizin 98. Yılı kutlu olsun” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri il genelinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini verdiler.
Öğrencilerin şiirler okumasının ve halk oyunu gösterisinin ardından geçişi yapıldı. Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri geçiş yapan askeri birlikleri, gazileri ve öğrencileri coşkuyla selamladıktan sonra tören sona erdi.
 
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