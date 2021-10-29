Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hisar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Hisar Kıncı Camiinde Cuma namazını kılan Başkan Başdeğirmen, Mahalle Muhtarı Mehmet Alyüz’ü ziyaret etti, sosyal tesislerde vatandaşlarla buluştu, istek talep ve önerileri dinledi.Cami çıkışında vatandaşlar, caminin şadırvanı, tuvaletlerinin yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Isparta’daki tüm camilerin tuvalet, şadırvan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, merkezde 136 caminin bulunduğunu ve şu anda 35 civarındaki camide bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başdeğirmen, yapılanlara vatandaşlarında sahip çıkmasını istedi. ‘Bizlere düşen bozulan, kırılan yerleri yapmaktır’ diyen Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızdan yapılanları korumaları ve temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.Hisar Mahalle Muhtarı Mehmet Alyüz de mahallelerine ve şehre yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti, plaket takdiminde bulundu. Plaketi tüm belediye çalışanları adına aldığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, yapılan çalışmaların görülmesinden ve takdir edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Çok daha güzel çalışmaları yapacağız” görüşlerinde bulundu.Sosyal tesislerde gerçekleşen vatandaşlarla buluşmada konuşan Hisar Mahalle Muhtarı Mehmet Alyüz, çayboyu üzerinde yol üzerinde kalan evin mülk sahipleriyle anlaşılarak yıkılmasından ve yolun genişletilmesinden dolayı teşekkür etti. Alyüz, “Trafiği rahatlattınız. Yine mahallemizde 8 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kurşuncu Camimizin, Kıncı Camimizin bakımları yapıldı. Merkezde bulunan üç camimizin tuvaletleri sıfırdan yapıldı. Mahalleme ve şehrimize yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her hafta bir mahallede vatandaşlarla buluştuklarını dile getirdi. Kıncı Caminin tuvalet ve şadırvanı ile çevre düzenlemesi ve oluklarının yenilendiğini, sosyal tesisin bakımdan geçirildiğini aktaran Başdeğirmen, belediyenin çalışmalarına devam ettiğini, gördüğü eksiklikleri tamamlandığını dile getirdi.Çalışmaların mahalle muhtarları ile birlikte iş birliği içerisinde devam ettiğini aktaran Başdeğirmen, mahalle aralarında vatandaşların gördüğü problemli konularında çözümü için el birliği ile çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Başdeğirmen, “Başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimizle buradayız. Sizlerin taleplerini aldıktan sonra da ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak için çalışacağız” derken, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.