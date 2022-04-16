Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" doğrultusunda, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan "Kara Şifa Çörek Otu Projesi" kapsamında İlimiz Merkez ve İlçelerinde 100 çiftçimize 1450 dekar alan için 2900 kg çörek otu dağıtımı gerçekleştirilmiştir.Proje ile işlemeli tarıma uygun olmayan marjinal arazilerin arz açığı olan ve katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki türleri ile değerlendirilmesi ilimiz atıl arazilerinin üretime kazandırılması hedeflenmektedir.Yapılan bu projemizin ilimize değer katması ve hayırlı olmasını temenni ediyoruz.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü