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ANTGİAD’ın konuğu Prof Dr. Özgür Demirtaş oldu

ANTGİAD’ın konuğu Prof Dr. Özgür Demirtaş oldu
ISPARTA
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Tarih : 15.05.2022 
Sayı : GS/DD/14
Konu : Basın Bülteni 
 
ANTGİAD’ın konuğu Prof Dr. Özgür Demirtaş oldu
Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) olağan aylık üye toplantısına tanınmış ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk oldu. Toplantı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, OSİAD Başkanı Erdal Kılıç, IGSİAD Başkanı Dilek Özdemir, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, misafirler ve ANTGİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, ekonomiye dair görüşlerini paylaştı. “Toplumsal kalkınmanın temelinde birey vardır. Birey kendini yetiştirir, geliştirir ve öğrenim sürecini sürekli hale getirerek, ait olduğu topluma yarar sağlamaya çalışır.  Antalya Genç İş İnsanları Derneği üyeleri de bu bilinçle, birlik ve beraberlik duygusuyla ait olduğu topluma hizmet etmektedir. Dernek olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki; Ortak değerlerini belirlememiş, eleştirel ve özgür düşünemeyen, sorgulamayan, kendini sürekli geliştirmeyen bireylerin oluşturduğu topluluklar ya da toplumlar ne yazık ki geride kalmaya mahkûmdur. Bizlerde işlerimizde olduğu gibi topluma karşı sorumluluğunu bilen insanların oluşturduğu bir derneğiz.
 
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİMİZİN DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Bazı Avrupa Değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu analizlerde ki güzel ülkemizin yerini sizlerle paylaşmak istiyorum; 
- [ ] Hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117.
- [ ] Demokrasi endeksinde 167 ülke arasında 103.
- [ ] Basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 153.
- [ ] İnsani özgürlük endeksinde 165 ülke arasında 139. Sıradayız.
Bu verileri şunun için paylaşma gereksinimi duyuyorum. Kişi başına düşen milli gelirimizin dünya ortalamasının üzerine çıkması, ülkemizin kalkınması ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmamız için yapmamız gereken bu değerlendirmeleri önümüze alıp, hatalarımızı bir an evvel düzeltmek ve gelişmektir. Biraz araştırdığımızda az önce saydığım endekslerde üst sıralarda olan ülkelerin refah seviyeleri bizlerin çok çok üzerinde.
ADİL REKABET ORTAMI SAĞLANMALI
Adil rekabet ortamının sağlandığı, bilime ve ar-geye yatırımların yapıldığı, hukukun her türlü kişi ve kurumdan üstün olduğu, özgür düşünen ve eleştiren bireylerin yetiştiği, teknolojiye yatırım yapan ve katma değerli ürünler üreten ülkeler her zaman rekabette bir adım önde olacaktır. Bu kriterleri yerine getirmeyen ülkelerse, 21. Yüzyıl ekonomi sahnesinde istediğini elde edemeyecek ve rekabetçi olamayacaktır.
Özgür Düşünceli, çağdaş, adalet ve vicdan kavramlarını özümsemiş, birbirine güven ve sevgi besleyen, bunun yanı sıra, kişiler arasında ayrım yapmadan laiklik temelinde kurulmuş bir toplumun önünde hiç bir güç duramaz.  Birbirinden bağımsız ve birbirini denetleyen kurum ve kuruluşları oluşturmuş olduğu bir devlet anlayışıyla başarıya ulaşabiliriz.  1923 yılından itibaren atılan yapısal reform adımlarını geliştirip günümüze uyarlamalıyız. 
İŞ DÜNYASI OLARAK BEKLENTİMİZ, FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASIDIR.
Bu konuda da yasayla açık olduğu üzere merkez bankasının bağımsız bir şekilde bu görevi yerine getirmesidir. 1824 yılında David Ricardo’nun ilk kez ortaya attığı üzere para arzını sağlayan kurumla, parayı harcayan hükümetlerin birbirinden bağımsız olması gerektiği fikri, zannediyorum merkez bankasının bağımsızlığı için önerilmiş ilk önemli düşüncedir.
Korkusuz bir ekonomi anlayışı, engellere karşı önlemini almış bir planlama, insan sevgisiyle bu planlamaları geliştiren düşence yapısı ve görevini bilinçle kavrayan liyakatli bir bakış açısıyla başarıya ulaşabiliriz. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın refah seviyesi bu düşüncelerle istenilen seviyelere yükselecektir. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni biz gençlere bırakırken şunu söylemiş,
“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” Evet, gençler yani bizler tüm enerjimizi harcamaya hazırız ve harcıyoruz” diye konuştu.
Daha sonra sunumunu gerçekleştiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘COVID-19 Sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi Nasıl Şekillenecek?’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. COVID-19 pandemisinden sonra Türkiye ve Dünya ekonomisinin yaşadığı süreçleri anlatan Prof. Demirtaş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. 
Başkan Sert, Prof Dr. Özgür Demirtaş’a katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyesini takdim etti. Dernek üyeliğinde 15. Yılını dolduran üyelerin plaketleri, derneğe yeni katılan üyelerin plaketleri ve Ekşili Gençlik Kütüphanesi’ne destek olan üyelerinde plaketlerinin takdiminin ardından hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi.
 
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Saygılarımla,  
Serkan SARIDAŞ 
ANTGİAD Genel Sekreteri 
 
 
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