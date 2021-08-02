Kaymakam Onur Alimoğlu Başkanlığında Orman Yangınları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Gelendost Kaymakamı ve Eğirdir Kaymakam V. Sayın Onur Alimoğlu Başkanlığında yakın bölgemizdeki orman yangınları değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Makam Odasında yapılan toplantıya Kaymakam Onur Alimoğlu’nun beraberinde Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Ali Talip Uysal katıldı.

Birim Müdürleri tarafından Orman yangınları konusundaki faaliyetler, tedbirler, birimlerin araç ve ekipman kapasiteleri ile orman yangını esnasında yapılacak mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler Kaymakam Alimoğlu’na verildi.



Eğirdir Kaymakamlığı

