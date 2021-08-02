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Isparta'da bir yangın daha başladı

Isparta'da bir yangın daha başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.08.2021 19:49
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
​SON DAKİKA YANGIN GELENDOST BÖLGESİNDE DE BAŞLADI

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı olan Çandır köyünde öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına müdahaleler sürerken bir yangın haberi de Gelendost ilçesi Kötürnek yaylasında başladı…
 Edindiğimiz bilgiye göre Yaka köy yaylasında yangın çıktı bilgisine ulaştık. Köy halkı ilaçlama araçları ile dağ yolunda yangın bölgesine hareket ediyor.

Yangının Şarkikaraağaç tarafına da geçme söz konusu.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ''Tüm Çiftçilerimiz Su Tankeri, İlaçlama Makinesi vs. suyu doldurup hazırda beklesin.'' uyarılarında bulunuyor.

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