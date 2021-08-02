​SON DAKİKA YANGIN GELENDOST BÖLGESİNDE DE BAŞLADI

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı olan Çandır köyünde öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına müdahaleler sürerken bir yangın haberi de Gelendost ilçesi Kötürnek yaylasında başladı…Edindiğimiz bilgiye göre Yaka köy yaylasında yangın çıktı bilgisine ulaştık. Köy halkı ilaçlama araçları ile dağ yolunda yangın bölgesine hareket ediyor.Bölgede yaşayan vatandaşlar ''Tüm Çiftçilerimiz Su Tankeri, İlaçlama Makinesi vs. suyu doldurup hazırda beklesin.'' uyarılarında bulunuyor.