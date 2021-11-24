ŞİFA VERİR!

-Bağışıklığı güçlendiren doğal ve katkısız ürün: Turşu

Tat, aroma ve yapısı doğru örülmüş lezzet pınarıdır

-1992’den beri doğal, katkısız, sağlıklı ürünler

-Turşunun faydaları:

Turşucum- Ekşiköy Ürünleri:

Lahana

Havuç

Kornişon

Karışık

Pancar

Biberiye

Karnabahar

Jalapeno

Fasulye

Sarımsak

Şalgam suyu

Turşu suyu

Gül sirkesi

El yapımı günlük taze çiğköfte

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Türk turşu sektörü 2021 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oranında büyüdü. Toplam ihracat sayıları 109 milyon dolara ulaştı.Türkiye, totalde 106 ülkeye Türk turşusu ihraç ediyor. En yüksek ihracat ise Almanya’ya yapıldı.Küresel salgın sürecinden geçtiğimiz şu günlerde en hayati değerlerden birinin de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi olduğunu çok acı, yakıcı ve yok edici kayıplarımızla tekrar öğreniyoruz.Bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerden biri de -bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığı şekliyle- turşu ve ürünleriTurşucum- Ekşiköy olarak 1992 yılından bu yana doğal, katkısız ve sağlıklar turşu ve ürünleri üretiyoruz.Toptan ve perakende satışları gerçekleştiriyoruzTurşucum-Ekşiköy şimdi de Isparta’da açıldı.Bağışıklık sistemini güçlendirmektedirSoğuk algınlığına karşı koruyucu duvar özelliği taşımaktadırKalp damar hastalıklarına karşı koruyucudurKan şekerini dengelemektedirKanserlere karşı koruyucu özellikler göstermektedirMetabolizmayı hızlandırmaktadırZayıflatıcı özellikler içermektedirSpor kramplarını azaltmaktadırKabızlığa karşı etkilidir