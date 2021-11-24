Turşucum- Ekşiköy
Bağışıklık sisteminin ne denli hayati değer taşıdığını çok yakıcı ve yok edici bir şekilde yaşadığımız şu küresel salgın günlerinde; Isparta’da doğal ve katkısız bir şifa kaynağı açıldı: Turşucum- Ekşiköy.
-Bağışıklığı güçlendiren doğal ve katkısız ürün: Turşu
Turşu ve ürünlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel yayınlarla da açıklanmaktadır. Turşucum- Ekşiköy ürünleri doğal ve katkısız bir şifa kaynağıdır.
-Tat, aroma ve yapısı doğru örülmüş lezzet pınarıdır
Turşucum- Ekşiköy ürünleri tat, aroma ve yapısı sağlıklı ve doğru şekilde örülmüştür. Sofraların lezzet pınarıdır. Şifa kaynağı ile tanışmanız için sizi de Turşucum Ekşiköy'e davet ediyoruz.
-1992’den beri doğal, katkısız, sağlıklı ürünler
Türk turşu sektörü 2021 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oranında büyüdü. Toplam ihracat sayıları 109 milyon dolara ulaştı.
Türkiye, totalde 106 ülkeye Türk turşusu ihraç ediyor. En yüksek ihracat ise Almanya’ya yapıldı.
Küresel salgın sürecinden geçtiğimiz şu günlerde en hayati değerlerden birinin de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi olduğunu çok acı, yakıcı ve yok edici kayıplarımızla tekrar öğreniyoruz.
Bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerden biri de -bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığı şekliyle- turşu ve ürünleri
Turşucum- Ekşiköy olarak 1992 yılından bu yana doğal, katkısız ve sağlıklar turşu ve ürünleri üretiyoruz.
Toptan ve perakende satışları gerçekleştiriyoruz
Turşucum-Ekşiköy şimdi de Isparta’da açıldı.
-Turşunun faydaları:
Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir
Soğuk algınlığına karşı koruyucu duvar özelliği taşımaktadır
Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur
Kan şekerini dengelemektedir
Kanserlere karşı koruyucu özellikler göstermektedir
Metabolizmayı hızlandırmaktadır
Zayıflatıcı özellikler içermektedir
Spor kramplarını azaltmaktadır
Kabızlığa karşı etkilidir
Turşucum- Ekşiköy Ürünleri:
- Lahana
- Havuç
- Kornişon
- Karışık
- Pancar
- Biberiye
- Karnabahar
- Jalapeno
- Fasulye
- Sarımsak
- Şalgam suyu
- Turşu suyu
- Gül sirkesi
- El yapımı günlük taze çiğköfte
-İletişim:
Gazikemal Mahallesi, 121. Cadde, No: 14
(Eski Müftülük ilerisi, Sav durağı yanında)
-Telefon:
0 (505) 700 32 94
0 (506) 556 70 74
-İnstagram:
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