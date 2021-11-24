Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenlik ünvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım günü, 1981 yılından itibaren ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesindeki en önemli etken eğitime büyük önem vermesidir. Milletlerin varlığını sürdürmesi, kalkınması için eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakarlıkla çalıştıklarını görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı hep canlı tutacaktır.

Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatanımızın dört bir yanında, en ücra yerleşim yerlerinde her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarken, onlara yaşamları boyunca başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.'

Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı

