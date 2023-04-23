Isparta'da Ramazan Bayramı'nda Kolluk Kuvvetleri Denetim Faaliyetlerini Sürdürüyor

Vali Vekili Özgödek Trafik Uygulama Noktalarını Ziyaret Etti

Yoğun Mesai İçinde Olan Emniyet ve Jandarma Ekiplerine Teşekkür

Isparta'da Bayram Tatili Süresince Uygulamalar Aralıksız Devam Edecek

Isparta'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için kolluk kuvvetleri tarafından şehrin ana arterlerinde denetim ve kontrol faaliyetleri 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük'ün de katılımıyla trafik uygulama noktalarını ziyaret etti.Özgödek, Sav uygulama noktasında yapılan denetime katıldı ve uzun yol seyahati yapan sürücülerin dinlenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Isparta-Konya karayolu jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek görevli personele bayramlaştı ve il genelinde yürütülen denetim faaliyetlerine de katıldı.Süleyman Demirel Üniversitesi yanında bulunan uygulama noktasında da denetimlerde bulunan Vali Vekili Özgödek, görevli personelin bayramını kutlayarak denetimlerde yoğun mesai içinde olan Emniyet ve Jandarma ekiplerine de teşekkürlerini iletti. Bayram tatili süresince Isparta'da, ana arterlerde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara ara verilmeden devam edecek.