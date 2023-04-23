Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum.

23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin temellerini halkın egemenliği ve demokrasi harcıyla atarak, aydınlık geleceğin kapılarını açmıştır.

Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti için bu denli önemli bir günü bayram olarak geleceğin güvencesi olan çocuklarımıza armağan etmesi geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir.

Sevgili çocuklar;

Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizde taşıdığınız umutlarınız, ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir.

Bizlere emanet edilen; ulusal egemenlik, demokrasi ve laiklik kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır.

Dünyada çocukların kutladığı tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM’nin açılışının 103. yılı coşkusunu yürekten kutluyorum.