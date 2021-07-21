ISPARTA'DA ATV TAMİRİ - BAKIMI VE AKSESUARLARI İÇİN MARGİNAL OFF-ROAD

Isparta'da arazi ve off-raod araçları tamiri, modifiye işlemleri ile bilinen Marginal Off-Road ( Movtek Otomotiv) ATV'ler için de hizmet veriyor.

Özellikle son günlerde arazide kullanılmaya başlanılan her marka ATV'ler için Movtek Otomotiv mühendisleri tamir, bakım, upgrade, özel aparat tasarımı ve sıfırdan aksesuar üretimi yapıyor.

ATV MOTORLAR İÇİN YAPILAN EXTRA HİZMETLER

Arka Çanta

Elcik Isıtma

Roll Bar (yanyatma, takla atma için hayati önemi vardır)

On LED Bar

Elcik aydınlatma (sağa sola dönerken geceleri aydınlatma için çok işe yarıyor)

Geri LED Bar

Tepe Lambası

Telefon:

0545 621 00 32

Adres:

Gül Petek Sanayi Sitesi / 3347 Sokak / No:11 / Merkez / Isparta











MOVTEK ISPARTA'DA OFFROAD ARAÇLARINA NE GİBİ HİZMETLER SUNUYOR?



OFF ROAD JANT LASTİK

Farklı amaçlara, kullanım şekline, aracın kapasitesine göre uygun, kişisel beğenilerin ön plana çıkartıldığı, standart dışı, profesyonel AT-S, AT-R, AT, MT Off Road jant ve lastik uygulamaları.

ARAÇ YÜKSELTME

2 cm ile 35 cm arasında isteğe bağlı, yükseltme kiti, body, çeşitli yükseltme işlemleri. Kullanılacak Off Road lastiklerine uygun aracın fiziki özelliklerini zedelemeyen, garantili yükseltme işlemleri.

OFF ROAD DODİK

Off Road araçların kullanılan lastiklerin araç ile uyumlu olmasını sağlayan, çamur atmasını engelleyen, araç hatları ile uyumlu bir görünüm sağlayan özel tasarım çamurluk uzantısı, dodik uygulamaları

4X4 ARAZİ ARACI

4X4 Arazi aracı modifiye hizmetlerinde, arazi aracından beklentiler, kullanım şekli konusunda bilgilendirme, 4×4 arazi aracı tespiti, profesyonel modifiye hizmetleri

OFF ROAD AKSESUARLARI

Off Road modifiye hizmetlerinde, araca uyumlu, kullanım şekline uygun, fonksiyonel, kimi zaman görsel aksesuar, kimi zaman gerekli Off Road Aksesuarları.

PROFESYONEL HİZMET

Off Road modifiye hizmetlerinde,uzman olduğumuz, Volkswagen Amarok, Nissan Navara, Land Rover, Toyota arazi araçları profesyonel Off Road modifiye hizmetleri verilmektedir.

Telefon:

0545 621 00 32

Adres:

Gül Petek Sanayi Sitesi / 3347 Sokak / No:11 / Merkez / Isparta

MOVTEK OTOMOTİV'DE YAPILAN BAZI ÖRNEK PROJELER