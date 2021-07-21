Isparta’da eski bayram şenlikleri Sidre Mahallesinde yaşatıldı.

Mahallede deve besleyen Yörük ve Türkmen sevdalısı Bayram Ali Çetin Kurban Bayramında çocukların Bayram Amcası oldu. Çocuklar da deve ile ata bindiler. Mahalle Muhtarı Hacer İnci Özbey’de çocuklara dondurma ikram etti.