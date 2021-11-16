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Isparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyor

Isparta'da atıl araziler üretime kazandırılıyor
ISPARTA
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T.C. ISPARTA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayı : E-59916911-621.99-3371107      12.11.2021
Konu : Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor
BASIN BÜLTENİ
Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor
Tarım arazisi olup kullanılmayan ve atıl durumda olan araziler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma kazandırılıyor.
Ülkemizde tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 6537 sayılı Kanun" kapsamında hazırlanan "Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmenlik" 13.04.2018 tarih ve 30390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 31.10.2019 tarihli Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri İle İlgili Teknik Talimatta 29.10.2021 tarih ve E.60848138-249-3175656 sayılı yazısı ile yapılan değişiklik çerçevesinde taşınmaz sahiplerinin atıl (tarım arazisi olup kullanılmayan) durumda olan tarımsal parsellerini Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla kiralanmasını veya satılmasını istemeleri halinde İl ve İlçe Müdürlüklerince yardımcı olunacaktır.
Atıl durumdaki taşınmazını kiralamak veya satmak isteyen taşınmaz sahiplerinin parsel numaralarını içeren dilekçe ile birlikte 31.12.2021 tarihine kadar Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eyup ADIGÜZEL
İl Müdürü
 
1-22-13-1kapak


 
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