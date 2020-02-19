Aynı heyecanla, Hoşgeldin ATAM!
ISPARTA'DA ATATÜRK HALK KOŞUSU...!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. Yıldönümü anısına 1 Mart 2020 tarihinde Atatürk Koşusu düzenlenecek.
Tüm Isparta Halkı davetlidir.
Kayıtlar niçin müracaat ;
Isparta Blediyesi Halkla İlişkiler Birimi - Son başvuru tarihi: 28 Şubat Cuma 2020
BAŞLANGIÇ YERİ VE SAATLER
Büyükler: Saat - 11:00 - Başlangıç Yeri: Iyaş Bulvar Önü
Küçükler: Saat - 10:30 - Başlangıç Yeri : Otogar Kavşağı
Bitiş Yeri: Isparta Belediyesi Önü
ÖDÜLLER
- 1.'ye 750 TL ( Birinci)
- 2.'ye 500 TL (İkinci)
- 3.'ye 250 TL ( Üçüncü) verilecek.
Spor elbiselerinizi alında gelin...!