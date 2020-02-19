ISPARTA'DA ATATÜRK HALK KOŞUSU...!

28 Şubat Cuma 2020

BAŞLANGIÇ YERİ VE SAATLER

11:00

10:30

ÖDÜLLER

1.'ye 750 TL ( Birinci)

2.'ye 500 TL (İkinci)

3.'ye 250 TL ( Üçüncü) verilecek.

Çok zor günlerde, kesin kararlılıkla Türk halkına önderlik ederek bağımsızlığa kavuşturan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilimize gelişinin 90. yılını kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk Isparta'yı 6 Mart 1930'da şereflendirmişti.Aynı heyecanla, Hoşgeldin ATAM!Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. Yıldönümü anısına 1 Mart 2020 tarihinde Atatürk Koşusu düzenlenecek.Tüm Isparta Halkı davetlidir.Isparta Blediyesi Halkla İlişkiler Birimi - Son başvuru tarihi:- Başlangıç Yeri: Iyaş Bulvar Önü- Başlangıç Yeri : Otogar KavşağıIsparta Belediyesi ÖnüSpor elbiselerinizi alında gelin...!