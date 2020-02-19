ISPARTA BELEDİYESİ 4 .KİTAP FUARI 2020'ye KİMLER GELİYOR KİMLER?



Isparta'da kitaplar gül açacak...!

Danilo Zanna - 1 Mart - 14:30

Varol Yaşaroğlu - 7 Mart - 12:30 ( Kral Şakir )

Hatice Kübra Tongar - 29 Şubat - 14:00

Mehmet Genç - 6 Mart - 15:00 ( Rotasız Seyhah )

Ahmet Ümit - 1 Mart - 13:00

Saniye Bencik Kangal - 1 Mart - 15:00

Sinan Yağmur - 4 Mart - 15:00

Murat Tavlı - 8 Mart - 16:30

Ahmet Şimşirgil - 7 Mart - 15:00

Ayça Erturan - 7 Mart - 17:30

Mustafa Karataş - 4 Mart - 16:30

Ali Lidar - 6 Mart - 14:00

Nedim Şener - 4 Mart - 16:00

Miraç Çağrı Aktaş - 7 Mart - 13:00

Bircan Yıldırım - 29 Şubat - 14:00

Yavuz Dizdar - 1 Mart - 16:30

Sümeyye Koç - 29 Şubat - 12:00

Sinan Akyüz - 29 Şubat - 15:00

Senai Demirci - 7 Mart - 13:00

Yoshinori Moriwaki - 5 Mart - 14:30 ( Deprem Haftasına Özel Konuk ) Japonya'dan geliyor...! O'ndan çok şey öğrenebiliriz...

Benan Kepsutlu - 1 Mart - 14:00 - Söyleşi - 15:00 İmza











































































Isparta Belediyesi tarafından organize edilen ve Gökkubbe Fuar, Kongre Merkezinde yapılacak olan 4, Kitap Fuarına çok sayıda konuk gelecek. İmza günü ve söyleşi yapacaklar.Bu kapsamda Isparta 4. Kitap Fuarı'da yeralacak şair , yazar, akademisyen gibi konukların program tarihi, saatleri netleşmeye başladı.4. Kitap Furarı 28 Şubat - 8 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olup ziyaret saatleri ise 09:00 ile 20:30 arası olarak belirlendi.