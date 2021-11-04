Artık onlarda şehir şebeke suyuna kavuşuyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde yaşayan her bir bireyin temel ihtiyaçları arasında yer alan su ve kanalizasyon sorunları bir bir çözülüyor.

Şehrin hangi noktasında olursa olsun, sadece bir birey dahi yaşıyor olsa onun belediye hizmetlerinden faydalanması için gerekli adımlar atılıyor. Bunlardan birisi geçen günlerde Çünür Mahallesinde Küme Evler bölgesinin en uzak kısmında kalan üç evde yaşayan ve yıllardır fosseptik çukuru kullanan ailelerin kanalizasyon sorununun çözüme kavuşturulmasıydı.

Bu sorunlara benzer bir problem de Sidre Mahallesinde yaşanıyor. 1970’li yıllarda iki ailenin yaşamak için yaptığı ev ve ardından da ailenin büyüyerek yeni evlerin yapıldığı üst noktalar. Bu evlerde yıllardır içme suyu sorunu yaşanıyor. Aileler içme suyu ihtiyaçlarını başta Ayazma olmak üzere çeşitli noktalardan taşıma ile çözüyorlar. Bunun yanında hayvanlarının ve günlük diğer kullanım ihtiyaçlarını ise parmak kalınlığında dağlardan gelen sularla karşılıyorlar. Ancak bu da son yıllarda yağışların az olması ve kaynak sularının azalmasından dolayı mümkün gözükmüyor.

İşte bu sorun Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e aktarılınca, çözüm için adım atıldı. Mahallenin en üst noktasına bu ailelerin de sorunlarının giderilmesi amacıyla su deposu inşaatına başlandı. 500 metreküplük su deposunun kalıpları çakıldı, betonu döküldü. Tabliye beton dökümü aşamasına gelen depoda ardından iç fayans döşemeleri ile manevra odasının mekanik sistemleri yapılacak, hat boruları çekilerek işletmeye alınacak. Deponun faaliyete geçmesiyle birlikte kod farkından dolayı su almakta problem yaşayan evler başta olmak üzere mahallenin genelinde de rahatlama sağlanmış olacak.

Yıllar önce bölgeye iki ailenin ev yaptığını, zamanla yeni evler yapıldığını ve geçen süreçte de ailelerin su ihtiyaçlarını kaynak sularından karşıladıklarını söyleyen Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, “Mahalle sakinlerimiz şebeke suyuyla tanışamamışlardı. Bir yandan fosseptik çukuru, diğer taraftan içme suyunun kaynaktan gelmesi, insanların sağlıksız bir şekilde hayat sürdürmeleri bizleri huzursuz ediyordu. Mahalle toplantılarında bu sorunumuzu başkanımıza ilettik. Başkanımız konuyu olumlu karşıladı ve su deposu yapımı için talimat verdi. 10 ailemiz içme suyuna kavuşacak. Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Evlerinde şebeke suyuyla tanışacak olmanın mutluluğunu yaşayan ailelerde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Sidre Mahallesi Küme Evlerde 1970’li ve 1980’li yıllardan buyana mahallede ikamet ettiklerini belirten vatandaşlar susuzluğun çok zor olduğunu, yazın sularının bulunmadığını söylediler. Mahalle sakinlerinden Mehmet Sarı, “1985’de geldim. Suyumuzu taşıma suyla dereden yani içmesi bile uygun olmayan sularla bugüne kadar idare ettik. Daha önceleri de çok müracaatlarımız olmuştu. Hiçbir çare bulunamadı. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim sorunlarımız çözüme kavuşuyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Dağlı da suyun olmadığı yerde hayatın olmadığını söyleyerek, “İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu. Ramazan Gül isimli vatandaş ise, 1974’te evlerinin yapıldığını söyleyerek, “Biz içme suyunu şu ana kadar görmedik. İki senedir de kuraklık yaşanıyor. İçme suyumuzu Ayazmana başta olmak üzere çeşitli yerlerden getiriyoruz. Allah bizlere bu günleri de gösterdi, depomuz yapılıyor, suya kavuşuyoruz. Başkanımıza teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.

‘Bu su çilesi bizim için sorundu’ diyen Ercan Tokat da, “Hayırlısıyla evlerimize artık su gelecek, Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

35 yıldır bölgede yaşadığını aktaran Ümmü Güllü de sularını bugüne kadar dağlardan gelenlerle karşıladığını ancak yağış olmaması dolayısıyla da suyun iğne kalınlığı kadar aktığını belirtti. Ümmü Güllü, “Havuz yaptık suları buraya topluyoruz. Oradan da hayvanlarımızın su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İçme suyumuzu da aşağılardan getiriyoruz. Önder olup da bize suyu getirenlerden Allah bin kere razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



Kaynak: Isparta Belediyesi