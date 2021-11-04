Akkent Mahallesinde bulunan Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokuluna, Isparta Belediyesi tarafından kütüphane ve çok amaçlı salon kazandırıldı. Okul kütüphanesinin ve çok amaçlı salonun açılışı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.Bir süre önce Şehit Polis Memuru Tolgahan Önal Ortaokulu, okul aile birliği ve mahalle muhtarı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etmiş ve okullarının ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler vermişti.Bunun üzerine ortaokulda belediyenin katkılarıyla kütüphane ve çok amaçlı salon yapıldı. Kütüphane ve salonun açılışı gerçekleştirildi.Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gönül Şahin, Eğitim Bir Sen Isparta Şube Başkanı Hüseyin Arslan, okul aile birliği yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Açılış öncesinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Okul Müdürü Hasan Yiğit bir konuşma yaptı. Konuşmasında kitabın önemine dikkat çeken Okul Müdürü Yiğit, kütüphanenin oluşturulması ve çok amaçlı salonun kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Yiğit, toplumları aydınlık yarınlara ulaştıracak tek şeyin kitap okumaktan geçtiğini söyledi.Okumanın ve kitapların önemine değinen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de öğrencilere seslenerek, “Geleceğimiz sizlersiniz” dedi. Başdeğirmen, okumak kadar zihinde kalan başka bir uygulamanın bulunmadığına işaret ederek, oluşturulan kütüphaneden öğrencilerin istifade etmesini ve çok okumalarını istedi.Eski adı ITKM yeni adıyla Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi içerisinde 500 kişilik bir kütüphane hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, yine mevcut otogarın Çünür’e gitmesiyle boşalan alana da 1500 kişilik bir kütüphane inşa edeceklerini söyledi. Başdeğirmen, “Her şey sizin için, sizin gelişiminiz ve öğreniminiz için” şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından okul kütüphanesi öğrenciler ve protokol tarafından kurdele kesimiyle açıldı. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen okul kütüphanesinde öğrencilerle birlikte kitap okudu.Kütüphane açılışının ardından yine belediye tarafından yaptırılan çok amaçlı salona geçildi. Burada öğrenciler kitap ve kütüphanelerin önemine ilişkin şiir ve kompozisyonlar okudu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e burada okula yaptığı katkılardan dolayı Okul Müdürü Hasan Yiğit tarafından plaket, eşi Şadiye Başdeğirmen’e ise çiçek takdiminde bulunuldu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çok amaçlı salonun yapılmasından kendisinin de mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen de yıllardır eğitimin içerisinde olmak için çaba gösterdiğini söylerken, “Çocuklarımızla sizlerle bir araya gelmek, onların güler yüzlerini görmek mutluluk verici. Bu kütüphanenin, salonun inşallah çocuklarımıza çıktıkları bu yolda katkıları olur. Evlatlarımızın yolları bahtları açık olsun. Öğretmenlerimize de katkıları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” görüşlerinde bulundu.