Isparta Emniyeti'nden Operasyon: Kaçakçılık ve Suç Unsurları Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan son dönemdeki çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirilen suç unsurları şu şekildedir:

1.010.000 adet boş makaron

280.145 adet doldurulmuş makaron

623 adet elektronik sigara

1100 adet cinsel içerikli malzeme

226 litre sahte/kaçak alkol

17.000 adet kaçak insan saçı

170 adet emtia

1 adet uzun namlulu silah

2 adet tabanca

151 adet fişek

86 adet e-sigara likiti

3 adet sigara sarma makinesi

10 adet cep telefonu

26 adet tarihi eser

Bu suç unsurlarıyla ilişkili olarak, 6136, 5607, 2863, TCK 187 ve Nitelikli Dolandırıcılık SKM suçları kapsamında toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 4 şüpheli tutuklanmış ve 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak ve suçlardan korumak amacıyla tüm birimlerle aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilettiği her türlü talep ve bilginin değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ