Isparta Emniyeti'nden Operasyon: Kaçakçılık ve Suç Unsurları Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan son dönemdeki çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirilen suç unsurları şu şekildedir:
- 1.010.000 adet boş makaron
- 280.145 adet doldurulmuş makaron
- 623 adet elektronik sigara
- 1100 adet cinsel içerikli malzeme
- 226 litre sahte/kaçak alkol
- 17.000 adet kaçak insan saçı
- 170 adet emtia
- 1 adet uzun namlulu silah
- 2 adet tabanca
- 151 adet fişek
- 86 adet e-sigara likiti
- 3 adet sigara sarma makinesi
- 10 adet cep telefonu
- 26 adet tarihi eser
Bu suç unsurlarıyla ilişkili olarak, 6136, 5607, 2863, TCK 187 ve Nitelikli Dolandırıcılık SKM suçları kapsamında toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 4 şüpheli tutuklanmış ve 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak ve suçlardan korumak amacıyla tüm birimlerle aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilettiği her türlü talep ve bilginin değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak ve suçlardan korumak amacıyla tüm birimlerle aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilettiği her türlü talep ve bilginin değerli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ