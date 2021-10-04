AMATÖR SPOR HAFTASI BAŞLADI

4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası açılış programı ile start aldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programda gün boyu spor branş tanıtımı ve gösteriler yapıldı. Vatandaşlarımızda bu etkinliklere eşlik etti.Detaylar haberimizde...4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası açılış programı ile start aldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programda gün boyu spor branş tanıtımı ve gösteriler yapıldı. Vatandaşlarımızda bu etkinliklere eşlik etti.Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ''Amatör Spor Haftası'' etkinlikleri 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.Amatör Spor Haftasının amacı, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması. Ayrıca çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmak.Bu amaç doğrultusunda Isparta’da Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak.Amatör Spor resmi açılışı 81 ilde bugün 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında saat 11.00’de gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterileri ile başlayan açılış töreninde başarılı sporculara ödülleri verildi.Etkinlikler saat 12:00-17:00 saatleri arasında devam edecek. Dart, Geleneksel Türk Okçuluğu, Penaltı Atma Yarışması, Masa Tenisi, Sokak Basketbolu Turnuvası ve Mini Tenis Yarışması gibi spor dallarını halkımız deneme fırsatı bulacak.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, amatör spor Haftasının sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirterek, etkinlik ve kutlamalara tüm Isparta halkı davet etti.Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tertip komitelerince hazırlanan programlar doğrultusunda farklı branşlarda müsabakalarda düzenlenecek.