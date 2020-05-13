İŞTE BİTKİ UZMANINDAN DOĞAL ZAYIFLAMANIN REÇETESİ
Yaz kapıya dayandı ama siz hala istediğiniz kiloya inemediniz öyle değil mi? Ölümcül dietler bile bu kadar kısa sürede sonuç vermiyor.
Nane Limon Aktar bitki uzmanı Leyla Öztürk uygulamış olduğumuz programla haftada minimum 1 buçuk kilo zayıflatıyoruz dedi. zA
Isparta'da müşterilerine çeşitli zayıflama önerileriyle oldukça popüler hale gelen bitki uzmanı Lale Öztürk , zayıflamak isteyenlere sadece birkaç doğal şurup ve bitkisel çaylarla haftada en az 1 buçuk kilo verdiren programını uyguluyor.
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Bitki uzmanı Lale Öztürk Isparta Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada doğal zayıflamanın önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;
'' Kilo problemini uyguladığımız doğal ve bitkisel yöntemlerle sağlıklı bir şekilde çözüyoruz. Önce tamamen bitkisel özlerden hazırlanan şurup takviyesi ile metebolizmanızı hızlandıyoruz, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlıyoruz, Ardından kilonuzun durumuna göre size bir dizi günlük ve haftalık programlar veriyoruz. Bu uygulamış olduğumuz yöntemle haftada en az 1 buçuk kilo zayıflatıyoruz.!!! Zayıflamak isteyen herkesi bekliyoruz ve iddialıyız!!!''
Adres: Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA
Telefon: (0246) 232 69 69
Ayrıca firmada cilt bakım ve güzellik ürünleride satılmaktadır.