''HAFTADA 1 BUÇUK KİLO ZAYIFLATIYORUZ!''

İŞTE BİTKİ UZMANINDAN DOĞAL ZAYIFLAMANIN REÇETESİ

Nane Limon Aktar bitki uzmanı Leyla Öztürk uygulamış olduğumuz programla haftada minimum

1 buçuk kilo

zayıflatıyoruz dedi. zA

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Yaz kapıya dayandı ama siz hala istediğiniz kiloya inemediniz öyle değil mi? Ölümcül dietler bile bu kadar kısa sürede sonuç vermiyor.önerileriyle oldukça popüler hale gelen bitki uzmanı Lale Öztürk ,isteyenlere sadece birkaç doğal şurup ve bitkisel çaylarla haftada en az 1 buçuk kilo verdiren programını uyguluyor.Bitki uzmanı Lale Öztürk Isparta Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada doğal zayıflamanın önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;''''Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16Ayrıca firmada cilt bakım ve güzellik ürünleride satılmaktadır.