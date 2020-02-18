AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezleri tarafından Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlenecek. 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında 6 Mart Spor Salonunda düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası için başvurular başladı.
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezleri tarafından Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlenecek. 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında 6 Mart Spor Salonunda düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası için başvurular başladı.
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NOT: Her okuldan bir oyun için bir kişi katılabilecek. Dolayısı ile her okuldan en fazla 4 kişi turnuvaya katılabilecek. Velilerimizin başvuruları okul idaresi nezaretinde yapmaları önemle rica olunur.
AKIL VE ZEKA OYUNLARININ AMACI
Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ayrıca öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına tüm öğrencileri davet etti.