Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri başladı.

Ahilik Haftası kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Buradaki programa Belediye Bakan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili İsmail Uygun ve oda başkanları, Ticaret İl Müdürü M. Akif Ülker, İl Defterdarı Osman Kocaş, ITSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tekeli, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erçelik katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, heyet Vali Aydın Baruş’a ziyarette bulundu.



ESNAFIMIZA TOPLUM

OLARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ

Ahilik Haftasını kutlayan Vali Baruş “Ahilik kültürü sizlerin de bildiği gibi Anadolu insanının yüreğinden çıkan ve yüzyıllar boyunca bizim toplumumuzun temeli olan sosyal yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik gibi duyguların gelişmesini sağlayan çok temel bir kültür. Atalarımız Anadolu'ya adım attığından beri bu kültürü gerek ticari hayatımızda gerek toplumsal hayatımızda hakim kılmıştır. Bu sayede de birlik ve beraberliğimiz ve millet olarak var olma bilincimiz gelişerek devam etmiştir. Bunda Ahilik kültürünün çok önemli rolü var. Ahilik sadece ticari hayatı kapsamıyor aynı zamanda biraz önce belirttiğim gibi insanlar arası ilişkilere de şekil veren bir anlayış. Kardeşi açken tok yatmayı kendine zor bilen bir anlayışın sonucu bu. Çünkü kapı komşunu, çevrenizdeki kardeşiniz olan esnaflar iş yapamadığı zaman, sizin ticari kazancınızdan rahatsız olmanız başka bir anlayışta yok. Onun için biz Ahilik kültürünü esnafımızın temel anlayışı olarak devam ettirmeyi amaç olarak bilmemiz lazım, edinmemiz lazım. Bugünkü esnafımızın da bu anlayışla hareket ettiğini her zaman düşünüyoruz. Çünkü bunun örneklerini yaşadığımız sıkıntılı günlerde gördük. Pandemi sürecinde olsun veya vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntı çektiği zamanlarda olsun esnafımız hiçbir zaman vatandaşımıza olan desteğini bırakmadı. Onun için tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu zor süreçlerde vatandaşımıza destek oldukları için ve bu Ahilik anlayışını bugün de devam ettirdikleri için. Bizler bu anlayışı ne kadar sağlıklı bir şekilde devam ettirirsek toplumsal barışımız, birlik beraberliğimiz de o kadar güçlü bir şekilde devam eder. Önemli olan sadece bugün kazanmak değildir, önemli olan insanların kalplerini gönülleri fethetmektir, kazanmaktır. Çünkü gönülleri kazandığınız takdirde bir gün mutlaka bir bereket olarak geri döner. Esnafımızın işlerinde de bereketli kazançlar diliyorum. Esnafımıza toplum olarak sahip çıkmamız lazım, onları yaşatmamız lazım. Mahallemizde, köyümüzde esnafın bulunması bizim için bir teminat olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu açıdan tüm esnaflarımızın Ahilik haftasını tebrik ediyorum, kendilerine sağlıklı ömürler diliyorum ve bol kazançlı, bereketli, helal kazançlı günler diliyorum” diye konuştu.



AHİLİK İLKELERİNE BAĞLIYIZ

Birlik Başkanvekili İsmail Uygun da “Sayın Valim Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bugün sizleri ziyaret ediyoruz. Sayın Valim AHİLİK, kardeş, konuksever, yiğit, cömert gibi anlamlara geliyor. AHİLİK temelleri onüçüncü yüzyılda Ahi Evran Veli tarafından atılan ekonomik ve kültürel hayatı düzenleyen bir yapılanma. Yüzyıllardır devam eden ahilik geleneği, bugün halen esnaf ve sanatkarlarımız tarafından sürdürülüyor. Bizler de , esnaf odaları, birlikler ve çatı kuruluşumuz TESK ahilik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyor, esnaf ve sanatkarlarımızın halkımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” dedi.



HALKA AHİ PİLAVI İKRAMI