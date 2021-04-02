57. Kütüphane Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Bu yıl “Pandemi Sürecinde Yayımcılık ve Kütüphanecilik” ana temasıyla “Çağları Aşan Söz” sloganı ile kutlanan 57. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yaşanan salgın dolayısıyla okuyucularından ayrı kalan kütüphaneler kontrollü normalleşme adımlarıyla yavaş yavaş okuyucularına da kavuşuyor.57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halil Hamit Paşa Gezici Kütüphanesi Valilik önünde okuyucularla buluştu. 2021 yılının “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi sebebiyle gezici kütüphane önünde Mehmet Akif kitapları ve Akif’in hayatını anlatan fotoğraflardan oluşan sergi de okuyucuların beğenisine sunuldu.Vali Ömer Seymenoğlu da gezici kütüphaneyi ziyaret ederek açılan sergiyi gezdi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer’den hafta etkinlikleri hakkında bilgi aldı.