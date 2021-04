Başdeğirmen: “Sadece bugün değil, her gün beraberiz”

Isparta Belediyesinin destekleriyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Özel çocukları bu günlerinde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sadece bugün değil, bu çocuklarımızla her gün beraberiz” diyerek, toplumu bu konuda empati yapmaya davet etti.Isparta Belediyesi organizasyonunda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, Nefes Otizm Derneği ile ortaklaşa olarak program düzenlendi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programda belediye mehteran ekibi ile down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran ekibi gösteri yaptı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de özel çocukları yalnız bırakmadığı programda mehteran ekibinde yer alan otizm ve down sendromlu çocuklara madalya takdim edildi, gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı.Isparta Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği +1 Down sendromlu çocuklardan oluşan Mehteran ekibi ile Isparta Belediyesi Mehteran ekibi meydanda bulunan vatandaşlara mehteran gösterisi sundu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse de özel çocukları bu günlerinde yalnız bırakmadı.Özel çocukların sadece yılın bir günü değil, her gün hatırlanması gerektiğine işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çocuklarımızın ailelerinin ne kadar zorluk yaşadıklarını biliyoruz. Ailelerimiz canla, başla evlatları için mücadele veriyorlar, takdirle karşılıyorum. Bizlerde belediye olarak çocuklarımıza ve ailelerine destek veriyoruz. Bu işin içerisinde olmamız gerektiğini biliyoruz ve buna inanıyoruz. Belediye olarak bu çocuklarımızın her an yanındayız. Sadece bugün değil, bu çocuklarımızla her gün beraberiz. Burada en önemli şey empati yapabilmek. Empati yaptığımızda ailelerinin de ne kadar zorluk çektiğini düşünebiliriz. Allah kimseyi bu gibi zor durumlarda bırakmasın. Allah hepsinin şifasını versin, ailelerde çocuklarıyla beraber çok daha güzel şartlarda yaşayabilsinler. Çocuklarımıza çok daha fazla etkinlik yaptırabilmek, toplum içerisine kazandırmak bizim en büyük görevimiz. 2019 yılında göreve geldiğimizde down sendromlu çocuklarımız için bir mehteran ekibi kurduk. Bu yaptığımız çalışmadan dolayı mehteran ekibimizle birlikte belediyeler birliğinden ödül aldık. Çocuklarımızı bugünde izledik, profesyonel şekilde konser verebiliyorlar. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Amacımız, çocuklarımızı, ailelerini yalnız bırakmamak ve onlara faydalı olabilmektir” dedi.Programda konuşan Nefes Otizm Derneği Başkanı Fatime Sarıyıldız da, her 59 çocuktan birisinin otizmli olduğunu bu rakamın 7-8 yıl önce 150’de bir çocuk olduğuna dikkat çekerek, “Otizm hızla artıyor. Bu durumu görmezlikten gelemeyiz. Otizm bir millet ödevi olmalı” dedi.Otizmde erken tanının öneminden bahseden Sarıyıldız, otizm taraması yapılması konusunda daha çok çabaya ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Sarıyıldız, “Anne, babalarımız otizmli bir çocuk sahibi olmanın toplum tarafından bilinmeyişinin bedelini çok ağır, acımasız söz ve davranışlara maruz kalarak ödüyorlar” derken, ailelerin ayrıca sosyal hayattan yüzde 80 oranında izole bir hayat sürdürdüklerine değindi. Sarıyıldız, “Herkese soruyorum. Hangi anne, baba çocuğunun engelli olmasını ister, hangi çocuk engelli doğmak ister” ifadelerinde bulundu. Dernek olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Sarıyıldız, “Gelin birlik olalım, şehri mutlu insanlarla dolu bir Isparta olup tüm Türkiye’ye örnek olalım” görüşlerinde bulundu.Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer de, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in katkılarıyla iki yıl önce mehteran ekibini kurduklarını söyledi. Yüceer, “Belediyemizin mehter takımı 6 ay gibi kısa bir sürede 24 çocuğumuzu yetiştirdi. Türkiye birincisi olduk. Dünya Otizm Günümüz kutlu olsun. Amacımız, küçük programlarla ‘bizde buradayız’ demek, farkındalık yaratmak” dedi.Programın sonunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler, mehteran takımında yer alan çocuklara madalyalarını verdi. Daha sonra katılımcılar ve mehteran takımı üyeleri, otizmli çocuklarla birlikte gökyüzüne mavi balon saldılar.