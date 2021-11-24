Isparta Belediyesi, Bağlar Mahallesinde 50 yıldır dokunulmayan su ve kanalizasyon hatlarını yeniledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bordür ve kilit parke taşı döşeme işlemleri başlatıldı.Isparta Belediyesi, mahallelerde altyapı, asfalt ve begonit taş ile kilit parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Bağlar Mahallesindeki 8 sokakta 50 yıldır değiştirilmeyen su ve kanalizasyon hatları yenilendi. Çalışmalarda çürümüş ve paslanmış su hatları değiştirilirken, kullanılamaz duruma gelen kanalizasyon boruları da yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğünce bordür taşı ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.Bağlar Mahallesi Muhtarı Fatih Öztürk, mahallesinin Isparta’nın kalbi noktasında bulunmasına rağmen yıllardır unutulduğunu ve hizmet alamadığını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte hizmet almaya başladıklarını kaydeden Öztürk, “Sağ olsun Şükrü başkanımız 50 yıldır dokunulmayan daha doğrusu iç organı sayılan altyapımıza el attı. Mahallemizdeki 8 sokakta altyapı olarak su ve kanalizasyon hattı yenilendi. Çürümüş, paslanmış su hatları ile eskimiş, çökmüş büzlerimiz yenilendi. Başkanımıza mahalle sakinlerim ve şahsım adıma teşekkür ederim” dedi.Öztürk, mahallesine yıllardır asfalt ve bordür ekibinin de girmediğini belirterek, “Sokaklarımızın altyapısı tamamlandı, bordür taşları döşeniyor. Sokaklarımız da kilit parke taşı olacak. Bu çalışmanın daha ekonomik, daha dönüşümlü bir hizmet olduğuna inanıyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, bizi unutmadığı için şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Hasan Hüseyin Öztürk, mahallesinde yapılan her hizmetin güzel olduğunu ifade etti. 17 yıldır Bağlar Mahallesinde ikamet ettiğine değinen Öztürk, “Altyapı eski olduğu zaman patlıyor, çatlıyor, yenilenmesi iyi oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.Rukiye Demirdağ da 30 yıldır ikamet ettiği mahallesinin belediye tarafından yapılan çalışmalarla düzene girdiğini ifade ederek, “Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz, Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.